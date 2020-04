PSG - Ander Herrera et le rôle déterminant de Neymar dans la qualif' contre Dortmund

Au cours d'un entretien pour Canal +, Ander Herrera s'est livré sur le rôle déterminant de Neymar dans la qualification face à Dortmund, lors des huitièmes de Ligue des Champions. Le milieu espagnol explique, notamment, qu'il ne comprend pas les rumeurs sur un quelconque mal-être du numéro 10 dans la capitale. "Je me rappelle par exemple que Neymar a fait beaucoup pour le groupe durant cette période de deux ou trois semaines. On a tous été chez lui pour manger ensemble. On a décrété l’union sacrée chez Neymar. Il a été très très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Quand j’ai vu quelques journalistes dire que Neymar ne pensait pas au PSG, j’ai vu ce qu’il a fait durant cette période. C’était incroyable. Neymar a donné beaucoup pour le groupe durant cette période. Un joueur de qualité mondiale qui donne ça, ça veut dire qu’il pense beaucoup au groupe et au collectif" explique Herrera.

L'Espagnol est aussi revenu sur le chambrage des joueurs allemands à la fin du match aller. "Je me rappelle après le match à Dortmund, ils ont célébré la victoire comme la victoire de la Ligue des Champions. On a pensé que c’était très important de gagner contre nous. Cette situation a donné beaucoup, beaucoup de forces au groupe. (...) Après le match aller, on a parlé ensemble. On a dit qu’on ne devait pas parler, qu’on devait travailler, ne pas mettre de photos, ne pas mettre de messages sur Instagram. On s’est dit qu’on devait jouer le match et ne penser seulement qu’au jour du match. Je pense que c’est pour ça que certains joueurs ont fait ça après le match."