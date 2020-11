PSG - Ander Herrera incertain, mais Marco Verratti de retour contre Leipzig ?

Ce mardi, le Paris Saint-Germain accueille le RB Leipzig, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. La victoire est impérative pour rester dans la course à la qualification. La défaite contre l'AS Monaco en championnat (3-2) n'a pas rassuré les supporters parisiens, et en plus, le club de la capitale va devoir faire face à une nouvelle blessure, notamment au milieu de terrain.

En effet, touché au mollet à l'entraînement, Ander Herrera (31 ans) est incertain pour la rencontre face aux Allemands. Cependant, il y a une bonne nouvelle pour l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, car il pourra compter sur le retour dans le groupe de Marco Verratti (28 ans). Selon L'Equipe, l'Italien sera néanmoins trop juste pour débuter et devrait jouer seulement quelques minutes. Les Parisiens ne prendront aucun risque avec leur milieu. Tuchel va encore devoir se casser la tête au moment de composer son onze de départ...