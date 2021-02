PSG - Ander Herrera ne voit pas le Paris Saint-Germain comme "favori" face au Barça

Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Face à une équipe qui connait des difficultés en Liga, beaucoup d'observateurs voyaient le club de la capitale comme favori mais la tendance semble être en train de s'équilibrer. En effet, avec la blessure de Neymar et d'Angel Di Maria, la tâche s'annonce compliquée pour le match aller du côté des Parisiens. Lors d'un entretien accordé à Sport, Ander Herrera a donné son pressentiment sur les deux prochaines rencontres face au Barça.

"Je ne me sens pas comme un favori. Nous sommes à égalité, avec l'une des deux équipes qui a Lionel Messi dans ses rangs, c'est du 50-50. Je ne me considère pas comme favori et je ne pense pas que le club le voit ainsi. Bien que pour le moment, le Barça ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, cela reste le FC Barcelone et à la fin, ils s'en sont toujours sortis. Il faut avoir la plus grande prudence mais sans perdre notre identité, qui est d'attaquer et de sortir pour gagner les matchs. Mais avec le plus grand respect pour Barcelone" a déclaré le milieu de terrain espagnol.