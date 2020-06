PSG - Ander Herrera revient sur son départ de Manchester United

Le 4 juillet dernier, le Paris Saint-Germain mettait la main sur Ander Herrera (30 ans), sans débourser la moindre indemnité de transfert. Libre, le milieu de terrain espagnol paraphait alors un contrat de cinq saisons en faveur des Rouge-et-Bleu, soit jusqu'au 30 juin 2024. Dans les colonnes de The Athletic, le joueur ibérique est revenu sur son arrivée aux abords du Parc des Princes, après cinq années de bons et loyaux services (189 matches joués toutes compétitions confondues, 20 buts) sous les couleurs de Manchester United. L'occasion pour lui de réaffirmer qu'il n'a vraiment pas forcé son départ des Red Devils, qui ont tout simplement raté l'opportunité de le conserver.

"Ce n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait pas de la durée de l'offre de contrat. Je pense que j'ai attendu trop longtemps (une offre) et je méritais plus d'attention de la part du club", a-t-il expliqué à nos confrères, et de poursuivre : "J'ai tout donné en tant que joueur. Je ne me suis jamais plaint. Je ne suis jamais allé dans les médias pour me plaindre de quoi que ce soit. Je n'ai jamais boudé un manager, un membre du conseil d'administration, et ils ont attendu qu'il me reste cinq ou six mois sur mon contrat pour discuter avec moi. C'est pourquoi j'ai eu quelques points de désaccord avec eux. Est-ce que j'aurais prolongé s'ils m'avaient fait une offre plus tôt ? Oui, absolument. Je pensais qu'ils viendraient négocier à deux ans de la fin de mon bail, comme la plupart des clubs le font...".