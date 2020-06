PSG - Anelka se positionne sur le dossier Cavani

Passé par le PSG au cours de sa carrière (1995-1997 puis 2000-2002), Nicolas Anelka continue de suivre l'actualité du club parisien. Il a donc remarqué que l'avenir d'Edinson Cavani s'écrit en pointillés dans la capitale, encore plus après l'officialisation du transfert définitif de Mauro Icardi. En fin de contrat à la fin du mois, l'attaquant uruguayen est annoncé sur le départ, mais d'après l'ancien international français, le PSG ferait une erreur en se séparant de son Matador.

"Ce serait une très, très grosse erreur de le vendre. Tu peux le critiquer comme tu veux, mais ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, c’est vrai, mais il fait des appels de fou et il marque. Si t’as la force financière de le garder, avec les autres, garde-le. Il va te servir, quoi qu’il arrive. A Paris, t’as besoin de concurrence. C’est ce qui va motiver les joueurs à donner plus chaque week-end. C’est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent" a-t-il confié lors d'un live Instagram.