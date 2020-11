PSG - Angel Di Maria dépasse Safet Susic au classement des buteurs du club

Auteur d'un doublé lors de la victoire contre Rennes hier soir (3-0) à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1, Angel Di Maria (32 ans) compte maintenant 86 buts en 229 matchs sous le maillot parisien. L'Argentin dépasse ainsi Safet Susic (85 buts), qui a évolué au PSG entre 1982 et 1991, au classement des meilleurs buteurs du club de la capitale.

Présent au club depuis 2015, El Fideo occupe la 8e place de ce classement derrière François M'Pelé (95 buts entre 1973 et 1979), Kylian Mbappé (97 buts depuis 2017), Mustapha Dahleb (98 buts entre 1974 et 1984), Dominique Rocheteau (100 buts entre 1980 et 1987), Pedro Miguel Pauleta (109 buts entre 2003 et 2008), Zlatan Ibrahimovic (156 buts entre 2012 et 2016) et le meilleur buteur de l'histoire du club Edinson Cavani (200 buts entre 2013 et 2020).