PSG - Angel Di Maria revient sur la polémique de sa fête d'anniversaire

Le 21 Février dernier, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Edinson Cavani ont fêté, de manière commune, leur anniversaire dans Paris, accompagnés de tous leurs coéquipiers. Des images de joies et de fêtes qui ont été très mal digérées par le club et les supporters, 48 heures seulement après la défaite lors du huitième de finale aller de LDC face à Dortmund.

Pour Angel Di Maria, il n'y avait pas de raison de créer une polémique à la suite de cette soirée, même s'il reconnait que le timing n'était pas forcément adéquat. "N'importe quel événement entre coéquipiers - une soirée, un anniversaire, un repas - a pour conséquence d'unir le collectif. Revenons sur cet anniversaire. Ce n'était pas le moment idéal pour une telle fête ? Oui, c'est vrai. On s'est excusés auprès du club, auprès des supporters. On venait de s'incliner à Dortmund (1-2, deux jours plus tôt) mais tout était organisé, il y avait plein d'invités, on ne pouvait pas annuler à cause d'un match. On est des footballeurs mais aussi des humains, on a une vie. Parce que tu as raté un truc dans ton travail, tu ne fêtes pas ton anniversaire ?" explique l'Argentin à L'Equipe. "Au final, je crois que tout ce qui s'est dit là-dessus, qu'on n'avait pas respecté le club, etc., on y a répondu au match retour. On a montré que l'équipe était unie, que le club nous tenait à coeur et qu'on allait tout donner pour passer. On ne perd pas un match à cause d'un anniversaire mais parce qu'on n'est pas au niveau. Rien d'autre."