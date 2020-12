PSG - Angel Di Maria cloué sur le banc à Manchester : Thomas Tuchel s'explique

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain est allé s'imposer sur la pelouse de Manchester United (1-3), lors de la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Angel Di Maria, le milieu de terrain offensif des Rouge-et-Bleu, n'a pas pris part à cette affiche face aux Red Devils, cloué sur le banc. Une décision seulement sportive pour Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, qui est revenu sur ce sujet en conférence de presse ce vendredi après-midi.

"C'est seulement une décision sportive oui. On a joué avec des attaquants de profondeur, Angel n'a pas ces caractéristiques-là. On voulait attaquer le dos de Telles et Maguire. On a choisi la force physique de Kean. Il était décisif, fort durant les derniers matches, c'était un choix très difficile, car j'aime beaucoup Angel, je l'ai laissé toujours jouer. Il est plus fort dans les demi-espaces, mais on n'a pas cherché ça. Mais c'est sportif, pas autre chose", a assuré le technicien allemand.