PSG - Aouchiche a fixé ses conditions pour signer pro

A 17 ans, Adil Aouchiche fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Étincelant lors du Mondial U17 avec les Bleuets, le milieu parisien rêve de s'imposer dans son club formateur et donc d'y signer son premier contrat professionnel. Il pourrait alors emprunter un chemin bien différent des autres Titis parisiens, lesquels sont partis en masse l'été dernier, après la suppression de l'équipe réserve du club. Toutefois, la signature de ce premier contrat ne se fera pas à n'importe quel prix pour le natif e Blanc-Mesnil.

D'après les informations révélées par Le Parisien, le milieu tricolore et son entourage exigent des garanties de la part des dirigeants et surtout, une prime de 3 millions d'euros à la signature. Si le montant paraît démesuré pour un joueur de cet âge qui ne compte qu'une apparition en Ligue 1, il est loin d'être inédit. Au contraire, cette pratique est de plus en plus récurrente en Europe et ne devrait pas poser de problème entre les deux parties. Aouchiche devrait donc prochainement devenir un joueur professionnel au sein du paris Saint-Germain.