PSG - Après Man City, Javier Tebas attend une sanction contre le club français

L'UEFA a frappé un grand coup vendredi soir en annonçant l'exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines saisons. Cette décision survient suite à la découverte de violations des règles du fair-play financier de la part des Citizens. Alors que le club anglais a fait appel auprès du tribunal arbitral du sport, Javier Tebas, le président de la Liga, n'a pas tardé à se réjouir de l'annonce de l'instance européenne.

"L'UEFA prend enfin des mesures décisives. L'application des règles du fair-play financier et la répression contre le dopage financier sont essentielles pour l'avenir du football. Nous réclamons depuis des années une action sévère contre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mieux vaut tard que jamais" a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ces dernières années, l'Espagnol avait déjà critiqué les deux clubs et leurs dépenses.