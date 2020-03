PSG - Arnaud Kalimuendo déterminé à réussir à Paris

Très performant lors de la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France, à l'automne dernier, mais aussi en Youth League avec les U19 du PSG (4 buts en 3 matchs), Arnaud Kalimuendo n'a toujours pas fait ses débuts en professionnel. Il faut dire que le jeune attaquant (18 ans) a de la concurrence dans l'effectif de Thomas Tuchel. Mais il reste déterminé à réussir au sein de son club formateur. "Jouer avec le Paris Saint-Germain, en Ligue des champions, faire quelque chose avec ce club, marquer l'histoire, c'est ce qu'on demande", confie Kalimuendo dans un entretien à Goal. "Le PSG c'est mon club. Je veux réussir ici. Je sais que ce ne sera pas facile, mais rien n'est impossible. Tout est une question de mental et je suis convaincu que je peux y arriver. Ma chance viendra tôt ou tard. Il faudra saisir l'opportunité."

Pour poursuivre son ascension, le serial-buteur parisien (21 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison), passé sous contrat professionnel (jusqu'en juin 2022) l'été dernier, peut d'ailleurs compter sur le soutien de certains coéquipiers plus affirmés. "J'ai beaucoup parlé avec Kylian (Mbappé) et Edi (Cavani). J'ai regardé leurs faits et gestes. J'ai suivi leur attitude sur le terrain, comment ils se placent..." Souhaitons-lui la même carrière.