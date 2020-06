PSG - Arrêt de la L1 : Ander Herrera surpris par la décision

En raison de l'épidémie du coronavirus, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé, le 30 avril dernier, de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1. Une décision surprenante pour Ander Herrera (30 ans, 8 matches joués en championnat, 1 but et 1 passe décisives), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

"Cela nous a beaucoup surpris. Je me souviens que dans la discussion avec l'équipe nous étions choqués, personne ne pouvait le croire. Je pense que cela a été une décision précipitée parce que le temps donne raison à la Bundesliga, et maintenant la Liga et d'autres vont faire de même. Nous sommes champions, mais gagner ainsi manque de saveur", a indiqué le joueur espagnol dans le quotidien AS.