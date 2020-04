PSG - Aulas, Rivière et consort repris de volée par Al-Khelaïfi

La Ligue 1 est officiellement suspendue depuis le 13 mars. Mais alors que la planète football est censée être des plus calmes, chaque jour, différents scénarios de reprise du championnat sont évoqués dans la presse par les plus grands acteurs du football français. Interrogé par RMC Sport, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi bien plus discret que ses homologues Marseillais (Jacques-Henri Eyraud), Lyonnais (Jean-Michel Aulas), ou Niçois (Jean-Pierre Rivère), en a profité pour leur lancer une petite pique. "De manière générale, on parle beaucoup trop. Tout le monde a un avis", déplore le Qatari.

Des prises de positions, qui pourraient desservir aux différents clubs. "A la fin c’est comme si on marquait des buts contre notre camp". Le président appelle ensuite à la confidentialité, il explique : "par exemple sur calendrier, tout sort dans la presse avant même que la Ligue ait officiellement communiqué. J’ai même lu que certains voulaient des championnats à 22 clubs, ce n’est pas une option voire même un sujet de discussion". Nasser rappelle qu'"il faut s’en tenir à un principe : on termine les compétitions et on voit avec quel calendrier en fonction de la situation sanitaire, des décisions du gouvernement et de l’UEFA".