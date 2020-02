PSG - Avec Paredes face à Bordeaux, le groupe parisien

Ce dimanche soir (21 heures, Parc des Princes), en clôture de la 26ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille les Girondins de Bordeaux. Pour cette affiche, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a convoqué un groupe de dix-neuf joueurs. Absents à Dortmund, Juan Bernat et Leandro Paredes sont de retour. Abdou Diallo, Colin Dagba et Ander Herrera, blessés, sont indisponibles. Thomas Meunier, malade, est également absent. Tanguy Kouassi et Eric-Maxim Choupo-Moting, notamment, ne sont pas retenus.

LE GROUPE DU PSG

Bulka, Navas, Rico - Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Kehrer, Kimpembe - Verratti, Gueye, Paredes, Draxler - Di Maria, Cavani, Icardi, Neymar, Mbappé, Sarabia.