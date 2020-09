PSG - Avec Verratti et Mbappé à Nice, le groupe parisien

Pour le déplacement sur le terrain de l'OGC Nice, prévu dimanche après-midi (13 heures, Allianz Riviera) dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait appel à un groupe de vingt joueurs. Marco Verratti et Kylian Mbappé sont bien là. Juan Bernat (genou) et Thilo Kehrer (reprise) sont indisponibles. Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar sont, quant à eux, suspendus pour cette rencontre.

Ligue 1 - 4e Journée

LE GROUPE DU PSG

BAKKER Mitchel, BULKA Marcin, DAGBA Colin, DI MARIA Angel, DRAXLER Julian, FADIGA Bandiougou, FLORENZI Alessandro, GUEYE Idrissa, HERRERA Ander, ICARDI Mauro, KALIMUENDO Arnaud, KAPO Maxen, KIMPEMBE Presnel, MARQUINHOS, NAVAS Keylor, MBAPPÉ Kylian, RICO Sergio, RUIZ Kays, SARABIA Pablo, VERRATTI Marco.