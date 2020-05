PSG - Baisse des salaires : Jérôme Rothen est indigné !

Le sujet de la baisse des salaires a suscité quelques tensions en interne au sein de plusieurs clubs de Ligue 1. C'est également le cas chez le champion de France, où les négociations traînent depuis le mois dernier entre les joueurs et la direction. Invité à réagir dans l'After Foot sur RMC, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule à l'encontre des joueurs phares du PSG. A défaut de trouver un accord collectif sur une baisse des revenus, il regrette que les cadres du vestiaire n'aient pas pris d'initiatives individuelles pour aider les autres salariés du club "qui travaillent dans l'ombre et qui sont dans la merde".

"Thiago Silva est le représentant des joueurs. C'est lui qui est en charge de voir avec tous les autres joueurs s'ils veulent faire un effort", explique-t-il dans un premier temps. "Mais un joueur en fin de contrat qui cherche qu'une chose c'est de prolonger (...) n’a aucun intérêt de baisser son salaire aujourd'hui". Ainsi, le consultant s'interroge sur le comportement des leaders parisiens : "mais putain il y a d'autres joueurs au PSG, ils ne peuvent pas se réveiller eux ?". Rothen prend ensuite l'exemple de Kylian Mbappé, "si lui, tout seul, prenait son téléphone, et disait : 'oui, pendant un mois, j'accepte qu'on me coupe 50% du salaire !' Juste 50 % je peux te dire qu'ils seront tranquille dans les bureaux." L'ancien milieu offensif du club de la capitale (entre 2004 et 2010) déplore ainsi la situation précaire des personnes "là depuis plus de 40 ans" qui "aujourd'hui sont dans la merde" estimant qu'un geste des joueurs "pourrait sauver des emplois au PSG".