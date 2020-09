PSG - Bandiougou Fadiga réagit à sa première en pro

Déjà présent dans le groupe emmené à Lens par Thomas Tuchel, il y a une semaine, Bandiougou Fadiga a obtenu sa première apparition chez les professionnels, mercredi soir en entrant en jeu contre Metz (1-0). "Je ressens beaucoup de fierté, c’était compliqué de rentrer dans un tel match", a-t-il confié après le coup de siffler final. "Je ne peux pas demander mieux que cette victoire au Parc pour ma première. C’est une immense joie."

En 12 minutes de jeu, le jeune milieu de terrain (19 ans) a touché 7 ballons et disputé 2 duels (2 gagnés). "Lors de mon entrée en jeu, le coach m’a dit de jouer relâché, de jouer les uns contre un, de défendre et aider l’équipe au maximum", a poursuivi Fadiga. "Les premières minutes étaient difficiles car l’intensité était élevée. Mais après on prend la confiance. Il y a eu beaucoup de délivrance sur le but quand on joue à 9 contre 11. J’ai tout lâché en sautant sur Julian (Draxler) !"