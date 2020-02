PSG - Beaucoup d'absents face à Dijon, Neymar incertain

Thomas Tuchel a fait un point sur son groupe à 24 heures du match face à Dijon, en quart de finale de Coupe de France. L'entraîneur allemand du PSG doit faire face à cinq forfaits pour cette rencontre, ainsi qu'à une nouvelle incertitude concernant Neymar. Thiago Silva et Juan Bernat devraient, quant à eux, être présents.

"Demain, Colin Dagba et Abdou Diallo seront absents. Pour Marqui, le match est un peu trop tôt et on préfère le laisser faire une semaine d'entraînement complète pour le match face à Amiens samedi. Il ne sera pas avec le groupe. Verratti aussi sera forfait, il a pris un coup et c'est trop tôt. Pour Kimpembe, c'est la même chose, il a quelque chose mais ce n'est pas grave. C'est trop tôt pour demain. Avec Neymar, on décidera après l'entraînement" explique l'Allemand, avant de préciser sa pensée pour le Brésilien. "Ney ne doit pas jouer pour être prêt pour Dortmund. Il doit jouer quand il est prêt. On doit calculer les risques. C'est seulement un management autour du risque, et pas d'autres choses. Il a une autre possibilité de jouer contre Amiens. La meilleure chose aurait été qu'il joue contre Lyon mais ce n'est pas le cas, il est blessé. On doit être patient et attentif avec lui".