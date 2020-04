PSG - Berchiche donne sa préférence pour l'avenir de Neymar

Passé par le Paris Saint-Germain lors de l'exercice 2017-2018, Yuri Berchiche a côtoyé Neymar dans la capitale française. Outre leur association sur le côté gauche, les deux joueurs ont noué des liens et sont restés amis. Au micro de la Cadena Ser, l'ancien défenseur parisien, aujourd'hui à l'Athletic Bilbao, a évoqué le futur du numéro 10 du PSG. L'Espagnol souhaite revoir son ex-coéquipier sous les couleurs du FC Barcelone.

"Je me suis fait de bons amis à Paris, comme Neymar. Je ne lui ai pas parlé dernièrement. J’espère qu’il pourra revenir. Il m’a surpris quand il est parti de Barcelone pour Paris... Ils avaient l’air si heureux avec Messi et avec Suárez. Je lui ai demandé au PSG et il a toujours fait des merveilles. Je pense aussi qu’il va maintenant s’acclimater à Paris, mais Barcelone lui manque sûrement" a-t-il confié.