PSG - Bernat et Diallo forfaits pour la finale face à l'ASSE !

À 24 heures de la finale de Coupe de France face à Saint-Etienne, Thomas Tuchel a fait une apparition en conférence de presse, au Stade de France. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a fait un petit point sur l'état de santé de ses troupes et annoncé les forfaits de Juan Bernat et Abdou Diallo, absents depuis la reprise. "Bernat et Diallo ne sont pas là avec nous aujourd’hui. J’espère que tout ira bien à l’entraînement" a-t-il déclaré.