PSG - Bernat met le doigt sur le problème de l'équipe

Titulaire au poste d'arrière gauche depuis son arrivée à Paris à l'été 2018, Juan Bernat (26 ans) s'est parfaitement relancé avec le club de la capitale, après un passage plus délicat au Bayern Munich. Présent en conférence de presse vendredi après-midi avant la réception d'Amiens (ce samedi, 20h45), le défenseur espagnol a évoqué le jeu parisien. Arrivé en même temps que Thomas Tuchel au PSG, le joueur formé à Valence a évoqué la philosophie prônée par son entraîneur, profitant de l'occasion pour mettre le doigt sur ce qui est, selon lui, le principal problème de son équipe.

"On est une équipe qui peut jouer avec la possession, qui peut contre-attaquer. On a des attaquants très rapides, parmi les meilleurs du monde, ça aide beaucoup. Il faut qu'on progresse en régularité, qu'on soit capables de jouer tous les matchs au même niveau, en Ligue 1 et en Ligue des champions. C'est ce que le coach nous demande. Il nous laisse beaucoup de liberté, de variété, c'est sa caractéristique principale" a-t-il commenté.