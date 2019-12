PSG - Blanc juge l'évolution de Marco Verratti

Passé sur le banc du Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016, Laurent Blanc continue de suivre de loin les résultats et les performances de son ancien club. Lors de son passage à Paris, il a évidemment eu Marco Verratti sous ses ordres. Connu pour avoir commis quelques écarts dans sa vie extra-sportive, notamment lorsqu'il était plus jeune, le milieu italien est devenu plus sage avec le temps. Toutefois, Petit Hibou reste le même sur le terrain : un joueur diablement doué, avec son caractère. "J’en ai beaucoup parlé avec lui. Il a pris de la maturité, il va s’améliorer mais il restera caractériel. Les coups de sang, les coups de chaleur, il les aura ainsi toute sa carrière. Moi je connais des gens qui n’ont jamais changé dans leur vie. Il est comme ça ! C’est difficile de changer une nature ! Il ne se contrôle pas. Mais il ne faut pas retenir ça de lui. Lui, c’est le jeu" a déclaré l'ancien sélection de l'EdF dans les colonnes du Parisien.

Pour Laurent Blanc, Verratti a encore une marge de progression et les présences de Gueye et Marquinhos à ses côtés cette saison pourraient lui être bénéfiques. "Il faut qu’il en profite. Il ne peut pas tout éliminer de sa vie ni changer sa personnalité. Il faut que Marco soit lui-même. Mais il faut qu’il fasse les choses de manière un peu plus juste, plus mesurée, en trouvant le bon équilibre. C’est un grand joueur mais il a encore un palier pour devenir un très grand joueur. J’ai eu des doutes à un moment. J’ai pensé qu’il plafonnait parce qu’on n’avait pas trouvé son pendant au milieu. Cette saison, Idrissa Gueye lui fait un bien fou, Marquinhos aussi, qui est davantage concentré dans l’aspect défensif du travail au milieu" a conclu le champion du monde 98.