PSG - Bonne nouvelle pour Marco Verratti !

L'infirmerie du Paris Saint-Germain se vide ! En effet, selon les informations de RMC Sport, Marco Verratti a fait son retour sur les terrains du centre Ooredoo ce mercredi. Absent des terrains depuis le 2 octobre dernier et sa blessure en sélection, l'Italien a repris la course et effectué un travail individuel. S'il reste à l'écart du groupe pour le moment, Petit Hibou retrouve petit à petit ses sensatiosn après avoir été écarté en raison d'une lésion à la cuisse droite. Verratti (28 ans) a manqué les sept derniers matchs du PSG : 4 en Ligue 1 et les 3 de la phase aller de la Ligue des Champions.