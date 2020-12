PSG - Buffon revient sur sa boulette contre Manchester United

Le 6 mars 2019 le Paris Saint-Germain se faisait éliminer en 8ème de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Après une victoire 0-2 à l'aller, le PSG s'est incliné 1-3 au Parc des Princes. Alors que le PSG concède l'ouverture du score, les Parisiens réagissent grâce à un but Juan Bernat. Un peu moins de vingt minutes plus tard, Marcus Rashford frappe à 30 mètres des cages de Gianluigi Buffon. Alors que le portier parisien semble bien sur la trajectoire, il se baisse mais n'arrive pas à capter le ballon flottant et le repousse dans les pieds de Romelu Lukaku qui double la mise. Une erreur inhabituelle pour l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le portier de 42 ans est revenu sur cette faute de main.

"Mentalement, ce soir-là, dans l'approche du match, dans la concentration, je n'ai pas été le 'Gigi' habituel. Je n'ai pas eu la force ou l'énergie de percevoir qu'on préparait ce match de manière trop légère. Et peut-être pour ne pas faire le vieux lourd qui saoule tout le monde, je n'ai pas dit : 'Oh les gars on n'y est pas, on n'a pas la bonne mentalité. Moi aussi, je me suis laissé prendre. 'Allez, on a gagné 2-0 là-bas, ne casse pas les pieds des autres.' Chaque jour, je repense à cette intervention que je n'ai pas faite. À la Juventus, cela ne serait pas arrivé, c'est vrai, a assuré le Bianconero. (…) À la Juve, de ce point de vue, tu ne rates pas une seule virgule et le match, tu ne le perds pas par superficialité. Tu le perds parce que l'autre a été meilleur", s’est souvenu l'international italien.