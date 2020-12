PSG - C'était le moment opportun pour licencier Tuchel selon Landreau

Thomas Tuchel n'est plus l'entraineur du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand a été licencié ce mercredi soir après la victoire (4-0) face à Strasbourg. Alors que les Parisiens avaient réalisé une grosse prestation avec de nombreux blessés, certains observateurs trouvaient que ce n'était pas le bon moment pour se séparer de l'ancien coach de Dortmund, mais Mickaël Landraeu n'est pas de cet avis.

"A partir du moment où le PSG avait décidé de ne pas garder, et surtout de ne pas prolonger Thomas Tuchel, il y avait deux moments opportuns : soit après la finale de la Ligue des Champions du Final 8, soit maintenant avant le mercato. Il s'agit d'un moment important pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il y a la prolongation des stars, Neymar et Mbappé. Ils ont besoin de savoir qui sera le coach du futur projet. Puis il y a les résultats. Le contenu était un peu moins bien, on sentait que c'était à la limite. Donc je trouve que c'est judicieux" a déclaré l'ancien gardien du PSG.