PSG - Cavani encore absent du groupe

Pour sa demi-finale de Coupe de la Ligue face à Reims ce mercredi soir, Thomas Tuchel doit faire face à de multiples absents dans le groupe du PSG. En effet, l'entraîneur allemand est handicapé par les absences de Juan Bernat et Thilo Kehrer, mais il a également mis au repos Colin Dagba, Idrissa Gueye ou encore Thiago Silva. Edinson Cavani est lui aussi absent, pour cause de reprise. A l'inverse, Neymar et Mbappé, qui n'ont pas joué à Lorient, sont bien présents.

LE GROUPE PARISIEN

Bulka, Navas, Rico - Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Meunier - Draxler, Herrera, Kouassi, Paredes, Sarabia, Verratti - Choupo-Moting, Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar.