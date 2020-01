PSG - Cavani et Paredes forfaits, première dans le groupe pour Bakker !

Thomas Tuchel doit faire face à de nombreux absents pour le match face à Monaco, ce mercredi, dans le cadre d'un match en retard de la 15ème journée de championnat. En effet, en plus des absences prévues de Bernat (petite lésion du mollet droit), Marquinhos (douleur aux adducteurs) et Meunier (lombalgie), l'entraîneur allemand doit se passer de Cavani, gêne au niveau de l'aine, et Paredes, qui souffre d'une douleur à la cheville. De leurs côtés, Eric Maxim Choupo-Moting et Adil Aouchiche ne sont pas retenus. A l'inverse, Mitchel Bakker, arrivé cet été, fête sa première apparition dans le groupe élargi du PSG (20 joueurs).

LE GROUPE DU PSG

Bulka, Navas, Rico - Bakker, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kouassi, Kehrer, Kurzawa, T.Silva - Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Sarabia, Verratti - Mbappé, Neymar, Icardi.