PSG - Cavani ouvre la porte à une prolongation

Restera ? Restera pas ? C'est une question que doivent se poser de nombreux supporters parisiens concernant Edinson Cavani. Véritable idole du parc, l'Uruguayen de 33 ans arrive en fin de contrat avec le club parisien en juin prochain, et si son départ était encore inéluctable il y a quelques mois, la possibilité de le voir rester dans la capitale prend un peu plus d'ampleur ces derniers temps. Au cours d'un entretien avec le magazine officiel du club, El Matador a ainsi évoqué son avenir en restant assez flou sur ses intentions.

"J’en ai déjà beaucoup discuté avec mon entourage. J’ai toujours dit que j’aimerais quitter le football, et non pas que le football me quitte. Je ne veux pas que la vie m’amène à jouer alors que je ne serais plus capable de me donner à fond. Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs, je ne sais pas."