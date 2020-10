PSG - Cavani se livre sur sa relation avec Neymar

Edinson Cavani est la nouvelle recrue de Manchester United. Après des mois de négociations avec plusieurs clubs européens, "El Matador" a paraphé un contrat de 2 ans chez les Red Devils. Au lendemain de son arrivée, l'Uruguayen s'est livré lors d'un entretien avec ESPN sur sa relation avec Neymar au PSG.

"Ney est un bon garçon" a tenu à indiquer le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. "Tout ce que l'on peut dire à propos de nos disputes n'est pas vrai. Sincèrement, ce n'est pas vrai (...) Oui, on est très différents. Comme je l'ai toujours dit, dans un groupe, on n'est pas obligé d'être tous amis ou frères" a clarifié l'attaquant de 33 ans. L'ancien numéro 9 parisien a tenu à conclure en rappelant que « ce qui ne se négocie pas, c'est le respect sur le terrain et l'engagement sur le terrain envers tes coéquipiers. Oui on est très différents, oui on n'a pas partagé beaucoup de choses, oui on pense différemment mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne relation ».