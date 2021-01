PSG - Ce match face à Angers rendra plus fort les Parisiens selon Keylor Navas

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (1-0) face au SCO d'Angers ce samedi soir lors de la 20ème journée de Ligue 1. Un match compliqué pour les Parisiens qui se sont heurtés à une très bonne équipe angevine. Présent au micro de Canal + après la rencontre, Keylor Navas s'est satisfait d'avoir su obtenir cette victoire dans la difficulté.

"Oui, une victoire de ce genre est importante, je crois que nous avons su souffrir dans les moments où il le fallait. On a eu la patience nécessaire pour prendre les trois points. Certains matches nous rendent plus forts comme celui là. Il y a eu des contre-attaques mais mes coéquipiers ont fait les efforts pour être solides défensivement. Mon arrêt sur la tête de Loïs Diony ? J'étais bien positionné et j'ai voulu aider l'équipe. J'ai réussi à le faire. Mauricio Pochettino ? Je crois qu'on essaie de s'adapter, d'assimiler ses idées. On travaille et on est très motivés. On essaie d'avoir un bon bloc défensif, de faire de bonnes transitions. On est bien. Il faut continuer comme ça et travailler. Le football, c'est comme ça. Tout va bien" a déclaré le portier parisien.