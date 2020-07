PSG - Choupo-Moting accepte son rôle sans sourciller

Pour Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans), le Paris Saint-Germain dispose "du meilleur secteur offensif du monde". C'est donc fort logiquement que l'attaquant international camerounais (10 matches et 3 buts en Ligue 1 cette saison) se contente de son faible temps de jeu, conscient que plusieurs de ses coéquipiers lui sont clairement supérieurs.

"C'est le rôle que j'ai ici. Ce n'est pas du tout un problème. La plupart des matches, je suis remplaçant mais je ne me vois pas seulement comme un remplaçant. Je fais partie de l'équipe. Si je joue seulement vingt minutes, je suis content car je contribue, j'aide l'équipe à avoir trois points", a confié le Lion Indomptable (45 sélections, 13 buts) à France Football, et de poursuivre, réaliste : "Il y avait la situation avec Icardi et Cavani. On a dit : Cavani est devenu remplaçant. Mais, attends, c'est difficile. Le coach peut mettre seulement quatre joueurs devant, ou trois, selon le système. Et s'il met Neymar, Mbappé, Di Maria, est-ce que les autres devraient être fâchés ? Non. C'est important d'accepter ça et de ne pas avoir d'états d'âme".