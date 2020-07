PSG - Choupo-Moting heureux de retrouver les supporters

Auteur d'un très joli doublé lors de la démonstration du PSG face à Wassland-Beveren (7-0), Eric-Maxim Choupo-Moting s'est confié au micro de BeIN Sports à propos de ce match de préparation pour les futures échéances. "Ça faisait plaisir de retrouver le Parc avec des supporters en plus", raconte l'interessé. "Ça faisait longtemps que l’on n’avait pas joué ici. C’était un plaisir. En plus j’ai marqué deux buts. On a montré une bonne prestation ce soir. Le plus important c’est que l’on a retrouvé un peu de rythme. On a pris les deux matches sérieusement. Même si on a gagné le premier match 9-0 ce n’était pas évident. On a très bien joué, aujourd’hui aussi. On a été sérieux dès la première minute."



L'attaquant camerounais a également profité de l'occasion pour rebondir sur le quart de finale de Ligue des Champions que jouera Paris contre l'Atalanta Bergame. "Tout le monde a vu qu’ils ont gagné je ne sais pas combien de matches d’affilée (12). Ils ont une bonne équipe, ils ne sont pas en quart de finale par hasard. Ça va être un match dur mais nous, on se concentre sur nous-même."