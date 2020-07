PSG - Choupo-Moting n'hésite pas, le PSG a 'le meilleur secteur offensif du monde'

Depuis la reprise, le Paris Saint-Germain enchaîne les cartons offensifs. Le Havre AC, pensionnaire de Ligue 2, en a pris neuf dans la musette, puis Waasland-Beveren, formation belge, a encaissé sept buts face à des Parisiens encore en rodage. Pour Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans, 3 buts et 1 passe décisive en 9 matches de Ligue 1 cette saison), qui s'est confié chez nos confrères de France Football, les Rouge-et-Bleu de Thomas Tuchel ont tout simplement la meilleure ligne offensive du monde.

"Pour moi, on a des joueurs qui font partie des cinq meilleurs au monde. Mais, quand on est ensemble, on ne pense pas à ça. C'est normal. On parle et on blague ensemble, et ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. On est comme des amis. (...) Je pense qu'on dispose du meilleur secteur offensif du monde, Kylian Mbappé et Neymar font partie des cinq meilleurs joueurs. Mais c'est aussi une motivation. Je ne veux pas ‘piquer leur place' mais apporter quelque chose", a indiqué l'attaquant camerounais.