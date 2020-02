PSG - Choupo-Moting sorti de la liste pour la LDC

Eric Choupo-Moting ne participera pas à la phase finale de la Champions League. L'attaquant camerounais a été sorti de la liste des joueurs inscrits par Thomas Tuchel, au profit de Marcin Bulka. Le jeune portier polonais (20 ans) a pourtant peu de chances de jouer, puisqu'il est numéro 3 derrière Keylor Navas et Sergio Rico.

Il y a eu davantage de mouvements dans la liste du BVB, futur adversaire du PSG en 8e de finale (18 février et 11 mars), où les recrues Erling Haaland et Emre Can ont été intégrées par Lucien Favre. Partis lors du dernier mercato, Paco Alcacer, Jacob Bruun Larsen et Julian Weigl ont quant à eux été écartés.

LA LISTE DU PSG POUR LA PHASE FINALE DE LDC