PSG - Christophe Dugarry adore les choix de Tuchel avant Dortmund

Alors que la composition de Thomas Tuchel a fuité dans la presse, avec notamment l'absence de Kylian Mbappé au coup d'envoi, Christophe Dugarry a réagi, sur RMC, aux choix de l'entraîneur parisien. L'Allemand, qui s'est aussi passé de Thiago Silva pour la rencontre puisqu'il n'est pas à 100%, peut compter sur le soutien de Duga.

"Oui elle me plaît. Il ne met pas de joueurs qui ne sont pas à 100%, je pense à Thiago Silva et Mbappé. Il a voulu des joueurs prêts physiquement à s'investir dans les duels, dans l'agressivité, dans l'intensité qu'il faudra mettre dans ce match. Et pas des joueurs qui pourraient éventuellement se chercher des excuses", a-t-il déclaré. Mbappé devrait être remplacé par Pablo Sarabia dans le XI de départ.