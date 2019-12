PSG - Cinq forfaits face au Mans

En conférence de presse, Thomas Tuchel a fait le point sur l'état de l'effectif à 24 heures du match face au Mans. L'entraîneur allemand doit composer avec 5 forfaits : "Cavani est toujours absent tout comme Gana (Gueye) et Kimpembe. Abdou (Diallo) est malade et Julian Draxler est suspendu" a-t-il déclaré. "Ander Herrera et Eric Maxim Choupo-Moting sont de retour avec l'équipe. Tous les autres sont disponibles mais on a encore un entraînement avec le groupe".

L'entraîneur allemand a donné quelques précisions sur la blessure de l'Uruguayen. "Il est un peu blessé. il a senti en tirant le pénalty une petite gêne musculaire. Il a tiré un autre pénalty à l'entraînement et a de nouveau senti cette gêne. Il ne se sent pas libre, il a un peu peur d'être blessé encore. Ces blessures c'est toujours un mix de tout, il manque de rythme à cause de ses blessures, et voilà une autre blessure. "