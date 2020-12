PSG - Combien coûte le licenciement de Thomas Tuchel et de son staff ?

Cette annonce a fait l'effet d'une bombe ! En effet, le PSG, en particulier Leonardo, a décidé de virer Thomas Tuchel hier, après une victoire 4-0 face à Strasbourg. Alors que Mauricio Pochettino doit remplacer le technicien allemand, le club de la capitale doit passer par la case dépense pour payer les indemnités de départ.

D'après les informations du Parisien, le licenciement de l'Allemand et son staff (ses adjoints Zsolt Low et Arno Michels notamment) coûtera environ 7 millions d'euros aux Parisiens, en raison de leurs six derniers mois de contrat.