PSG - Coronavirus : Marquinhos fermement opposé à un huis clos face au BvB

Battu 2 buts à 1 en Allemagne lors du match aller, le Paris SG devra renverser le Borussia Dortmund au Parc des Princes lors du match retour, le 11 mars prochain. Pour y parvenir, les Parisiens comptent énormément sur leurs supporters pour déstabiliser les joueurs de Lucien Favre. Toutefois, en raison de l'épidémie du coronavirus, les événements sportifs sont de plus en plus chamboulés. En Italie, plusieurs rencontres de Serie A se jouent à huis clos et d'autres ont été reportées. Mais pour Marquinhos, un huitième de finale retour de Ligue des Champions sans les supporters est tout simplement inenvisageable.

"Si c'est à huis clos, c'est mieux de reporter le match car eux ont eu leurs supporters. Nous voulons aussi avoir nos supporters à nos côtés. Si c'est comme ça, on demandera d'annuler le match pour jouer avec nos supporters" a fermement répondu le Brésilien au micro de RMC Sport après la victoire du PSG face à Dijon ce samedi (4-0).