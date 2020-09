PSG - Coronavirus : Neymar donne de ses nouvelles

Via ses réseaux sociaux, Neymar est sorti du silence après sa contamination au coronavirus. Le Brésilien, qui a été testé ces derniers jours par le PSG, est désormais en quarantaine avec son fils pour se soigner et éviter de propager le virus. "Merci pour les messages, on va tous bien" a-t-il rédigé en story instagram.

Pour rappel, le PSG est remonté contre les joueurs à la suite de leurs vacances à Ibiza puisque les gestes barrières n'ont visiblement pas été respectés. Paredes et Di Maria, en plus de Neymar, ont été testés positifs, tandis que la reprise des entraînements a été repoussée.