PSG - Coronavirus : suspicions pour Neymar, Navas, Herrera et Icardi

Depuis lundi, les joueurs du PSG sont pointés du doigt après leur semaine de vacances liée à leur parcours en Ligue des Champions. En effet, certains d'entre eux sont partis à Ibiza et les gestes barrières n'ont visiblement pas été respectés puisque Leandro Paredes et Angel Di Maria sont considérés comme des cas suspects de contamination au coronavirus. D'après L'Equipe, les deux Argentins ont passé des tests PCR aux Baléares à leur initiative : "Tout porte à croire qu'ils ont été informés avoir été en contact avec des personnes contaminées" puisque les deux sont asymptomatiques. Di Maria et Paredes, qui ont suivi un protocole sanitaire imposé par le club de la capitale dans leur lieu de vacances, sont rentrés en France hier par leurs propres moyens. Ils passeront, aujourd'hui, un nouveau test PCR pour confirmer, ou non, leur positivité au covid-19. Si ce dernier s'avère positif, ils seront en quarantaine le temps d'une semaine, sans entraînement. Ils seront donc forfaits pour Lens, le 10 septembre prochain.

À lire aussi : la direction en colère après les suspicions de cas de covid-19

D'autres joueurs ont été déterminés par le PSG comme des "cas contacts" des deux joueurs : Ander Herrera et Mauro Icardi. Ces derniers sont donc considérés comme deux autres cas suspectés d'infection. Trois autres joueurs du PSG étaient aussi à Ibiza : Neymar (rentré lundi soir), Marco Verratti et Keylor Navas. Le numéro 10 et le gardien ont croisé Paredes et Di Maria pendant leurs vacances et la crainte d'une infection est aussi présente. Ils passeront des tests jeudi, lors de la reprise.