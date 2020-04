PSG - Coronavirus : Thilo Kehrer espère aller au bout de la LDC

Reparti en Allemagne pour passer le confinement auprès de sa famille, Thilo Kehrer a accordé quelques mots à nos confrères de RMC Sport. Le défenseur central du PSG assure d'ailleurs que le groupe parisien se pose énormément de questions sur la suite de la saison. "On se pose la question. On se demande si on va terminer la saison, quand on va reprendre. Mais pour nous tous, en ce moment, le foot n'est pas la priorité par rapport à la santé de la population. Le plus important, c'est de battre le virus, de contrôler la situation et après, on pourra penser à rejouer au foot."

Toutefois, l'Allemand, titulaire face à Dortmund, espère finir la Ligue des Champions. "Tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout de cette compétition. Mais c'est vrai qu'à huis clos, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas très beau, pour personne. Le foot passe par la connexion entre les supporters et les joueurs. C'est ce qu'on veut tous. Il faut attendre les décisions et on s'adaptera."