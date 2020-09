PSG - Coronavirus : Tuchel pas sûr de récupérer des joueurs contre l'OM

Privé de ses sept joueurs (Navas, Paredes, Marquinhos, Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé) contaminés par le covid-19 pour le déplacement à Lens ce jeudi (2e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel va-t-il récupérer des éléments pour la réception de l'OM, trois jours plus tard (dimanche, 3e journée) ? La question se pose puisque la période d'isolement de certains joueurs prendra fin entre temps. Mais l'entraîneur allemand, focalisé sur l'état physique de ses troupes, ne compte prendre aucun risque avec des joueurs qui pourraient manquer d'entraînement et qui, selon lui, ont présenté des symptômes. "On espère récupérer certains joueurs contre l'OM, s'ils peuvent recommencer à s'entraîner individuellement avant", a prévenu Tuchel en conférence de presse. "Le plus important, c'est la santé des joueurs. On doit agir avec beaucoup de responsabilité. Demain (jeudi), quelques joueurs pourront faire un petit entraînement individuel. Et peut-être revenir vendredi ou samedi. Mais j'ai l'impression que ce sera juste pour le match de dimanche."

"Les joueurs testés positifs ont eu des symptômes. Ils se sentent mieux. Mais c'est une autre chose de reprendre l'entraînement", a-t-il poursuivi. "Ils suivent des programmes individuels pour l'instant. J'ai des doutes pour dimanche contre l'OM. Mais il faut attendre pour savoir. Nous sommes très responsables et prudents avec eux."