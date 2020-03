PSG - Coronavirus : Tuchel réagit à la menace d’un huis clos contre Dortmund

Lundi matin, à Amsterdam lors de la réunion du comité exécutif de l’UEFA, Aleksander Ceferin, président de la confédération Européenne, a déclaré que "pour l'instant, aucune annulation de match n'est prévue" suite à la propagation du Coronavirus en Europe. En revanche, si cette propagation se poursuit, c’est une rencontre à huis clos qui pourrait avoir lieu entre le PSG et Dortmund.

En conférence de presse ce début d’après-midi, Tuchel a réagi au sujet d’un potentiel huis clos, "bien sûr que c'est un handicap". Mais le coach n’oublie pas de dédramatiser face à la gravité de la situation sanitaire et prône la patience. "Il y a des choses plus importantes que le football, c'est clair. On ne peut pas penser que le foot est isolé. A mon avis, il n'y a rien qui est décidé. On doit être attentifs et sérieux avec des choses comme ça. On doit attendre et rester patients."