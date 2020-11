PSG - Dani Alves a tenté de convaincre Neymar de ne pas quitter Barcelone !

Interrogé par RAC1, Dani Alves (37 ans) a évoqué son arrivée au PSG à l'été 2017. Le latéral brésilien, qui évolue aujourd'hui à São Paulo, a confirmé qu'il était à deux doigts de signer à Manchester City mais il a finalement rejoint Paris, sur demande de Neymar. "À l'été 2017, tout était fait avec Manchester City, pour revenir avec Guardiola. Mais au final, j'ai choisi Paris pour la famille, qui avait beaucoup souffert à Turin. Et aussi parce que Neymar m'a appelé, et il m'a demandé de l'accompagner au PSG".

Après deux ans à Paris, Dani Alves a quitté la capitale en fin de contrat pour repartir au Brésil. Mais visiblement, son aventure au PSG ne restera pas gravée dans sa mémoire. Et il a tenté de convaincre Neymar de rester à Barcelone. "Tous les joueurs qui quittent le Barça finissent par le regretter. Je ne sais pas ce qu’il en pense maintenant, mais j’aimerais qu’il revienne. Quand j'ai appris qu'il partait, je lui ai dit que je ne serais nulle part comme là-bas, mais il ne m'a pas répondu".

