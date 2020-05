PSG - Dani Alves prend la défense de Neymar

De Barcelone à Paris en passant par la sélection brésilienne, Dani Alves et Neymar se sont suivis et ont porté la même tunique à plusieurs reprises. Les deux hommes se connaissent parfaitement et ont longtemps partagé le même quotidien. Reparti au Brésil où il porte les couleurs de São Paulo depuis l'été dernier, le défenseur auriverde reste attentif à l'actualité européenne et notamment à celle de son compatriote. Lors de l'émission Jogo Aberto, il a tenu à défendre son coéquipier en sélection.

"Pourquoi Neymar n'est pas encore l'idole nationale absolue ? Je pense qu'il porte trop de responsabilités. Ce qu’il fait de sa vie n’est pas criminel puisqu’il donne toujours des résultats sur le terrain. Les gens pensent que nous n’avons pas de problème, que nous n’avons pas de choses à régler, pas de motifs de stress. Mais nous sommes humains. C’est l’une des personnes les plus pures que j’ai jamais rencontrées, mais il a sa personnalité. Il est né pour être différent. Ce que je dis toujours, c’est qu’il doit se concentrer sur ce qui est entre ses mains, à savoir jouer et obtenir des résultats" a-t-il affirmé.