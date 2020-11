PSG - Daniel Riolo demande le départ immédiat de Thomas Tuchel !

Daniel Riolo est catégorique, l'aventure entre le PSG et Thomas Tuchel doit s'arrêter très rapidement ! L'éditorialiste de RMC a publié un long texte chez nos confrères pour expliquer les maux parisiens et proposer cette solution, tant radicale que bénéfique selon lui. Pour autant, il assure que l'Allemand n'est pas le seul fautif du mauvais début de saison du club de la capitale. "Son empreinte de coach est trop faible. Ce sont les individualités qui font le PSG. Ces fameuses stars que personne ne gère, ou mal. Oui, car ce n’est pas à l’entraîneur de gérer les stars, pas tout seul en tout cas. C’est le club tout entier qui doit le faire. (...) C’est la seule excuse à avancer pour Tuchel. Lui, comme les autres, s’est cassé le nez sur ce groupe qui fait ce qu’il veut. Ces "capricieux" insupportables qui pensent d’abord à eux et se fichent pas mal du club. Les coaches au PSG ne sont jamais soutenus."

Mais le constat est clair : "Tuchel a perdu pied" d'après Riolo. Et l'Allemand ferait donc mieux de claquer la porte. "Il semble errer entre la volonté des joueurs, son directeur sportif et un président largement absent. Le jeu du PSG ne ressemble à rien. Les équipes deviennent improbables et évoluent au gré des blessés. (...) C’est une façon d’envoyer chier tout le monde et surtout Leonardo. Un sabordage. Paris a besoin d’un entraîneur frais et d’un regard neuf. (...) Thomas Tuchel sait qu’il n’ira pas au-delà de cette saison. Mais pour le bien du PSG, il faudrait qu’il n’aille pas au-delà de cette semaine". Le message est lancé !