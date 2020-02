PSG - Daniel Riolo démonte les Parisiens

La victoire étriquée face à Bordeaux (4-3) a visiblement bien agacé Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC s'est, en effet, offert le scalp des Parisiens hier soir, sur les antennes de la radio, après le coup de sifflet final. Tout le monde prend cher, que ce soit Thomas Tuchel, Kylian Mbappé ou encore Neymar.

"Le premier but, c’est avec un mec pas prêt à rentrer alors que l’autre (Thiago Silva, ndlr) fait une comédie avec sa blessure... Le deuxième, ils le prennent avec un tir dans le cul (syc). Le troisième, d’accord c’est un but magnifique. Il y a Mbappé qui se demande quand il va marquer, si on peut le laisser dribbler, mais quel cirque ! Tuchel, il n’existe plus. Il ne fait plus rien, il n’est plus là. Neymar, il ne fait pas une passe sans avoir touché au moins quatre fois le ballon. Mbappé et Neymar, ils sont dans un match parallèle. Ils n’ont pas envie de bosser pour un bel objectif ensemble avant de partir ?" lâche Riolo. "Même pour eux-mêmes... Vous attendez le 11 mars pour être bons ?"