PSG - Daniel Riolo encore perplexe pour Neymar

Dans l'After foot RMC d'hier, Daniel Riolo est revenu sur les performances de Neymar cette saison avec le PSG. Pour le consultant, le Brésilien (28 ans) n'est pas encore au maximum de ses capacités et peut apporter bien plus au sein de l'effectif parisien. "Le match aller à Dortmund ce n'est pas si vieux que ça c'était une catastrophe, il a fait un mauvais match et un bon c'est du 50/50. Il ne faut pas s'enflammer on attend un peu plus de Neymar quand même. Contre Dortmund (au retour) il a été décisif et bon, pas de problème là dessus, mais c'est sa troisième saison au PSG on attend encore plus !" a-t-il expliqué, avant de donner quelques conseils au joueur parisien pour y parvenir. "Et qu'il se calme en dehors, qu'il gère un peu mieux sa vie pour amener le PSG au plus haut". Riolo termine en concluant, "je ne me mets pas encore à genoux devant lui loin de là".

