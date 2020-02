PSG - Daniel Riolo fracasse Neymar

Daniel Riolo s'est emporté contre Neymar, hier, sur les ondes de RMC. Très remonté contre l'attaquant brésilien, l'éditorialiste n'a pas du tout apprécié le match du numéro 10 face à Dortmund (défaite 2-1). "Neymar, ce soir, c'est encore une fameuse histoire de : 'il revient'. Mais pourquoi il n'avait pas joué depuis le 1er février ? Parce que, contre Montpellier, il a fait tous ces simagrées à la con, pour se prendre un coup dans les cotes et pour les rater les trois semaines. C'est tout le temps la même histoire" lâche Riolo hier soir à chaud.

Ce matin, l'énervement n'est pas redescendu puisque Riolo a envoyé un édito plutôt salé sur le site de nos confrères. Là encore, Neymar en prend pour son grade. "Il a été nul. On l’a tous vu. Lui aussi. En sortant du stade, il a trouvé un micro pour proposer l’excuse idéale: Le manque de rythme. Mieux, c’est à cause du club s’il n’a pas joué depuis la veille de son anniversaire début février. Le doc? Le coach? Le Directeur Sportif? Il ne dit pas qui est le fautif. Ce qu’on sait nous, en revanche, c’est que la gestion de ce club est toujours aussi grotesque. Et on sait aussi que les propos de Neymar vont faire du bruit et être commenté pendant trois semaines" a-t-il déclaré. "Le PSG est devenu un Neymar FC. Ses caprices insupportables de l’été ont été oubliés. Le succès doit venir de lui. Tout le club est à genoux et le sera jusqu’au match retour. Il a intérêt à être bon et à qualifier le PSG".