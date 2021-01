PSG - Danilo détaille la méthode Pochettino

Maurio Pochettino est arrivé au Paris Sain-Germain depuis bientôt près d'un mois et ce sont pour l'heure des débuts plutôt réussis. S'il est encore difficile de voir complètement la patte du technicien argentin dans les matchs du PSG, sa méthode semble être appréciée par les joueurs parisiens. Interrogé sur le site officiel du club, Danilo a avoué apprécier les séances d'entrainement de son nouvel entraineur.

"Le changement est récent, nous travaillons ensemble depuis peu de temps, mais j'aime ce que nous faisons à l'entraînement, l'intensité du travail que nous accomplissons chaque jour. Il est Argentin, et on le ressent dans son approche du jeu, une approche basée sur le ballon et l'intensité. C'est ce qui nous correspond, et cela va fonctionner dans un futur proche" a annoncé le milieu de terrain portugais.